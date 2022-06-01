Дмитрий Медведев назвал жителей ДНР и ЛНР большой частью русского мира

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1 июня 2022, 18:22 Источник: РИА Новости

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал жителей республик Донбасса большой частью русского мира.

В ходе общения с жителями Донбасса, которые выступили с обращениями в партию, Медведев заявил: "Вы тоже состоите в партии "Единая Россия" и являетесь большой частью нашего русского мира".

Политик отметил, что теперь жителям ДНР и ЛНР придется работать в новых условиях, поскольку на пороге стоят немалые перемены. По словам Медведева, спецоперация продолжается, она будет идти до тех пор, пока не будут достигнуты все ее цели, поставленные верховным главнокомандующим, президентом РФ Владимиром Путиным.

Медведев заявил, что помощь должна оказываться всем, кто обратился за ней в ЕР. В ЛНР сейчас находится вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Медведев выразил надежду, что она с коллегами сможет помочь в налаживании нормальной жизни в республиках Донбасса, в других регионах, которые освобождены от националистов.