Депутат Госдумы Слуцкий: референдум о присоединении республик Донбасса и Херсонской области к России мог бы пройти одновременно

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1 июня 2022, 15:02 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, Russian State Duma / globallookpress.com

Референдум о присоединении республик Донбасса и Херсонской области к Российской Федерации мог бы пройти одновременно. Об этом, как информирует РИА Новости, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«Референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области мог бы пройти одновременно, это было бы логично, сообщил РИА Новости глава международного комитета Госдумы Слуцкий», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, помощник главы Чечни Апти Алаудинов отметил, что российские подразделения в ближайшие дни возьмут в кольцо расположенный на территории Донбасса город Лисичанск.