В ДНР собираются судить за военные преступления Порошенко, Турчинова и Зеленского

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1 июня 2022, 07:59 Источник: ТАСС

Петр Порошенко и Владимир Зеленский, 2019 г., Tarasov/globallook.com

Власти ДНР планируют уже этим летом провести трибуналы над украинскими военными преступниками, в ходе которых, в том числе привлечь к ответственности лидеров Украины, пришедших к власти после 2014 года: Петра Порошенко, Александра Турчинова и Владимира Зеленского. Об этом сообщила в беседе с ТАСС председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

По ее словам, Александр Турчинов, с февраля по июнь 2014 года исполняющий обязанности президента Украины, а также Петр Порошенко и Владимир Зеленский, бывший и действующий главы государства, совершили военные преступления в Донбассе, поэтому должны ответить перед трибуналом.

«Своими подписями они посылали нацистов на Донбасс для убийства мирного населения», - заявила Шишкина.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что первый этап Мариупольского трибунала может быть проведен уже до конца этого лета.