Политолог Дмитрий Орлов отметил рост эффективности управления на Южном Урале

Аргументы Недели. Челябинск → Политика

31 мая 2022, 10:27 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Эксперты прокомментировали основные акценты послания губернатора Челябинской области Алексея Текслера к Законодательному собранию. Оно состоялось сегодня, 31 мая, в рамках 24-го заседания парламента. В ходе своего обращения Алексей Текслер обозначил ключевые приоритеты развития региона.

Политолог Дмитрий Орлов охарактеризовал послание этого года как «прочный сплав». «Это реальный рост-2021, прежде всего, промышленного производства на 7,5% и экспорта – на феноменальные 76%. Это уникальные практики типа проекта «земский работник», готовые к масштабированию на всю страну. Это радикальное улучшение экологии и городской среды», — подчеркнул эксперт. Также Дмитрий Орлов отметил готовность Челябинской области к новым вызовам, обусловленным санкционным давлением, и непрерывный рост эффективности управления региона.

Политолог Александр Мельников считает, что сегодняшнее послание Алексея Текслера было содержательным и насыщенным. «Минимум «лирики», много конкретных цифр и примеров. Ключевой посыл — ситуация находится под полным контролем, развитие остается в повестке», — пояснил эксперт.