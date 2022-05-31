В Госдуму внесут предложение по защите выплат военнослужащим

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31 мая 2022, 10:18 Анна Поперечная

Фото предоставлено партией «Единая Россия»

Законопроект подготовлен партией «Единая Россия», он предусматривает защиту от списания кредиторами средств, которые получают солдаты и офицеры за выполнение боевых задач, в том числе в ходе СВО по защите Донбасса.

Поправки внесут в Госдуму в начале следующей недели. секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что это важное и своевременное решение. «Это лишь малая часть того, что мы можем сделать в поддержку наших ребят, выполняющих свой боевой долг, и их семей», – сказал политик.

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» готовит еще ряд изменений в законодательство, которые позволят внести дополнительные меры поддержки для военнослужащих и семей погибших бойцов. Партийцы ориентировались на успешные региональные практики. Решение было принято после поездки Андрея Турчака в Приморский край. Он предложил масштабировать практику региона на всю страну. Владимир Путин предложения «Единой России» поддержал, отметив, что поомщь на местах станет хорошим дополнением к федеральным мерам.