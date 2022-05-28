Зеленский признался, что перестал быть фанатом легенды UFC Конора Макгрегора, после того как тот сфотографировался с Путиным

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28 мая 2022, 22:40 Источник: РИА Новости

Конор Макгрегор, INPHO/Tom Hogan via www.imago-im/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский осудил бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора за то, что он в свое время сфотографировался с президентом России Владимиром Путиным, сообщила ирландская газета The Irish Independent.

Издание рассказало, что знаменитый ирландский боец смешанных боевых искусств сфотографировался с российским президентом во время чемпионата мира по футболу, который проходил в 2018 году в России. Он опубликовал фото в своих соцсетях, назвав Владимира Путина «одним из величайших лидеров нашего времени».

Как пишет издание, во время встречи с ирландскими политиками Зеленский признался, что раньше был фанатом Макгрегора, но после этого фото изменил свое отношение к нему.

«Он почувствовал, что Макгрегор не поддерживает Украину», — процитировала газета одного из членов ирландской делегации.