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Посол КНР во Франции Лу Шае заявил, что расширение НАТО на восток представляет для России угрозу

, 15:36 Источник: РИА "Новости"

Посол КНР во Франции Лу Шае заявил, что расширение НАТО на восток представляет для России угрозу
флаг НАТО, Wu Wei/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Посол Китая во Франции Лу Шае в рамках разговора с представителями СМИ в пятницу, 27 мая, заявил, что расширение Североатлантического альянса на восток представляет военную угрозу для России.

Лу Шае заявил, что НАТО не может угнетать или угрожать безопасности других стран, запрещая им совершать ответные шаги или защищать себя.

Посол Китая во Франции добавил, что решение Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс является суверенным, но это не даст странам возможность укрепить свою безопасность.

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