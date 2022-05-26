Лавров: «Мы предостерегли Запад, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией»

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26 мая 2022, 22:34

Сергей Лавров, MFA Russia/ Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью в четверг, 26 мая, телеканалу RT Arabic. Политик заявил, что Москва предостерегает самым серьёзным образом Запад от поставок Украине оружия, которое способно нанести удары по территории России. Поскольку это станет шагом к неприемлемой эскалации.

«Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский», — отмечает Лавров.

Западные страны получили от РФ недвусмысленное предупреждение от необдуманного шага.

«Мы предостерегли Запад самым серьёзным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьёзнейшим шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здравые умы на Западе (там таких ещё немного осталось) понимают это», — подчеркнул министр.

Отметим, ранее стало известно, что ВКС России ракетами «Калибр» уничтожили большую партию вооружения и военной техники из США и Европы в Житомирской области.