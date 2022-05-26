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Аргументы Недели Политика 13+

Депутат Шеремет заявил, что Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий и не оставит их без защиты

, 07:50 Источник: РИА "Новости"

Депутат Шеремет заявил, что Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий и не оставит их без защиты
флаг России, pixabay.com

Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил в беседе с журналистами утром в четверг, 26 мая, что Россия не уйдет с освобожденных территорий и не оставит их без защиты.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме жителей Запорожской и Херсонской областей Украины в гражданство Российской Федерации.

Михаил Шеремет заявил, что предоставление права упрощенного гражданства является справедливым и важным решением, направленным, прежде всего, на защиту людей, которые проживают на освобожденных территориях. Данный шаг еще раз доказывает, что Россия не уйдет с вышеуказанных территорий и не оставит граждан.

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