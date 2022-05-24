Шойгу заявил, что НАТО превращала Украину во враждебное России государство

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24 мая 2022, 13:22 Источник: РИА "Новости"

глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, MOD Russia/via Globallookpress.com

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 24 мая заявил, что Североатлантический альянс превращал Украину во враждебное России государство, превратив ее в инструмент давления на Москву.

Сергей Шойгу отметил, что НАТО вплотную приблизилась к границам Российской Федерации, причем значительно нарастила боевой потенциал. Кроме того, были активизированы усилия по вступлению Украины в Североатлантической альянс, а на территории страны размещалась коалиционная военная инфраструктура. Все это привело к тому, что Киев стал враждебным Москве.

Министр обороны РФ также напомнил, что на украинской территории была создана сеть из более чем тридцати биолабораторий, которые принимали участие в военно-биологической программе США. Так, в непосредственной близости от границ России создавались компоненты биооружия.