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ВС России разминируют побережье Азовского моря в Мариуполе с применением роботов «Уран-6»

, 12:15

ВС России разминируют побережье Азовского моря в Мариуполе с применением роботов «Уран-6»
робот "Уран-6", mil.ru

В районе порта Мариуполя инженерные подразделения Вооруженных сил России осуществляют разминирование побережья Азовского моря с использованием роботов "Уран-6". Об этом сообщили во вторник в Минобороны.

В ведомстве отметили, что российские саперные подразделения параллельно с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе начали разминирование прилегающих к порту участков побережья Азовского моря от взрывоопасных предметов.

На кадрах, опубликованных МО РФ, демонстрируется работа на побережье российских специалистов с ручными миноискателями и проходы робота "Уран-6".

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