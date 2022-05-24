Михаил Подоляк назвал предложения о перемирии с Москвой и возобновлении с ней бизнеса «вирусом слепоты»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк осудил разговоры, ведущиеся на полях Всемирного экономического форума в Давосе, о том, что пора бы Киеву заключить перемирие с Москвой. Об этом он написал во вторник в своем твиттере.
«В кулуарах WEF идет разговор, не пора ли [заключить] перемирие, договориться с Кремлем и вернуться к бизнесу с Россией. Новый вирус слепоты? Украина не променяет свой суверенитет на то, чтобы кто-то набил свой кошелек», - написал Подоляк.
По его мнению, самый короткий и прямой путь к окончанию боевых действий в Украине - «оружие, деньги, эмбарго».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что его стране требуется все оружие, о котором она просит, а не то, которое Киеву предоставляют другие государства.