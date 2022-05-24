Михаил Подоляк назвал предложения о перемирии с Москвой и возобновлении с ней бизнеса «вирусом слепоты»

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24 мая 2022, 11:54 Источник: Общественная служба новостей

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Sha Dati /globallook.com

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк осудил разговоры, ведущиеся на полях Всемирного экономического форума в Давосе, о том, что пора бы Киеву заключить перемирие с Москвой. Об этом он написал во вторник в своем твиттере.

«В кулуарах WEF идет разговор, не пора ли [заключить] перемирие, договориться с Кремлем и вернуться к бизнесу с Россией. Новый вирус слепоты? Украина не променяет свой суверенитет на то, чтобы кто-то набил свой кошелек», - написал Подоляк.

По его мнению, самый короткий и прямой путь к окончанию боевых действий в Украине - «оружие, деньги, эмбарго».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что его стране требуется все оружие, о котором она просит, а не то, которое Киеву предоставляют другие государства.