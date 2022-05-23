Официальная часть переговоров Путина и Лукашенко в Сочи продолжалась 4 часа 50 минут

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23 мая 2022, 20:05 Источник: "Пул Первого"

Президенты Путин и Лукашенко, фото с сайта Кремля.

Почти пять часов продолжалась официальная часть встречи президентов Российской Федерации и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. После этого они продолжили общение в неформальной обстановке, сообщил вечером в понедельник телеграм-канал «Пул Первого» (Белоруссия).

«4 часа 50 минут длилась официальная часть встречи президентов Беларуси и России. Сейчас лидеры продолжают общение неформально. Как и начинали - с видом на Черное море», - говорится в сообщении телеграм-канала.

Переговоры Путина и Лукашенко проходили в понедельник в президентской резиденции Бочаров Ручей в Сочи. О встрече главы государств договорились во время саммита ОДКБ, который проходил в Москве на прошлой неделе.