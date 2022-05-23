Военный эксперт Игорь Коротченко: «Взятие Украиной Крыма равносильно высадке украинских космонавтов на Марс»

Коротченко считает, что контрнаступление украинской армии невозможно. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».
«Украинская армия занимается пропагандой. Взятие Украиной Крыма равносильно высадке украинских космонавтов на Марс в мае 2022 года. Эти явления одного порядка. Возможны какие-то локальные переходы украинских вооруженных сил в каких-то операциях и на каких-то направлениях, но это будет пресечено и подавлено российскими вооруженными силами, а также армиями ДНР и ЛНР».
Ранее Минобороны РФ сообщало, что ВС России уничтожили перебрасывавшееся в Донбасс вооружение и военную технику 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Житомирской области.
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