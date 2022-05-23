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Аргументы Недели Политика 13+

Военный эксперт Игорь Коротченко: «Взятие Украиной Крыма равносильно высадке украинских космонавтов на Марс»

, 15:01

Военный эксперт Игорь Коротченко: «Взятие Украиной Крыма равносильно высадке украинских космонавтов на Марс»
Фото: Eva Kalyan / Shutterstock

Коротченко считает, что контрнаступление украинской армии невозможно. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Украинская армия занимается пропагандой. Взятие Украиной Крыма равносильно высадке украинских космонавтов на Марс в мае 2022 года. Эти явления одного порядка. Возможны какие-то локальные переходы украинских вооруженных сил в каких-то операциях и на каких-то направлениях, но это будет пресечено и подавлено российскими вооруженными силами, а также армиями ДНР и ЛНР».

Ранее Минобороны РФ сообщало, что ВС России уничтожили перебрасывавшееся в Донбасс вооружение и военную технику 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Житомирской области.

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