Политолог Александр Носович: «Для Минска самый раздражающий фактор – усиление влияния Польши»

Аргументы Недели → Политика 13+

23 мая 2022, 12:52

Носович считает, что для Белоруссии, Польша является главным врагом. Такое мнение он высказал в интервью изданию «Аргументы недели».

«Белоруссия заинтересована в этом по той же причине, что и Россия, так как военный конфликт на Украине невыгоден этим странам. Лукашенко хотел бы выступить миротворцем, и он свои услуги в этом отношении предлагает не только России, но и Украине. Предлагаемая им услуга состоит в том, чтобы лоббировать территориальное единство Украины хотя бы в границах 2014 года, т.е., без Крыма и Донбасса. Но, все-таки, постсоветская Украина должна с точки зрения Минска сохраниться, что далеко не факт с учетом всех актуальных событий, и, прежде всего, с активностью Польши на украинском направлении».

«Вчерашнее решение Зеленского о получении гражданами Польши на Украине исключительных прав – это шаг к введению на Украину польского контингента и попадания Украины под польский протекторат. Понятно, что западные кураторы Киева, США и Великобритания, никогда бы не пошли на такой шаг и не делегировали контроль над этой страной Варшаве, если бы предполагали, что Украина сохранится в границах 1991 или 2014 года».

«Для Минска самый раздражающий фактор – усиление влияния Польши, так как Польша рассматривалась всю историю независимой Белоруссии как главная угроза. Это и приводит к усилению дежурств на белорусско-польской и белорусско-украинской границах. Лукашенко сейчас хотел бы, чтобы какого-то факта раздела Украины между Россией и Западом в лице Польши дело не дошло. Но ресурсов у Минска сейчас для этого нет».

Ранее сообщалось, что Белоруссия заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации на Украине и считает, что вопросы региональной безопасности не могут решаться без участия Минска.