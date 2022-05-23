Глава Рыльского района Курской области Лисман сообщил о срабатывании в ночь на 23 мая средств ПВО

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23 мая 2022, 11:01

глава Рыльского района Андрей Лисман, сайт Рыльского района

Глава приграничного с Украиной Рыльского района Курской области Андрей Лисман сообщил, что в ночь на понедельник, 23 мая, в регионе сработали российские системы противовоздушной обороны.

Андрей Лисман заявил, что силы и средства ПВО российской армии не допустили осуществления провокаций украинских неонацистов. Глава Рыльского района Курской области подчеркнул, что все воздушные цели были ликвидированы.

Напомним, на прошлой неделе регион не раз подвергался обстрелам со стороны ВСУ. 19 мая в поселке Теткино погиб один человек.