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Аргументы Недели Политика 13+

Кисида заявил, что Япония и США должны лидировать в мире

, 07:13 Источник: РИА "Новости"

Кисида заявил, что Япония и США должны лидировать в мире
премьер-министр Японии Фумио Кисида, POOL/Keystone Press Agency

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в понедельник, 23 мая, заявил, что Токио и Вашингтон должны лидировать в мире, чтобы принцип "открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона" осуществлялся.

В приветственном слове перед началом переговоров с лидером США Джо Байденом в расширенном составе Фумио Кисида подчеркнул, что в такие времена, как сейчас, Япония и Соединенные Штаты должны лидировать в мире, чтобы был реализован основанный на превосходстве закона свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.

Встреча с участием делегаций предварялась личной беседой Байдена и Кисиды.

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