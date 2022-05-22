Президент Польши Дуда, выступая в Раде, пообещал сделать все возможное для вступления Украины в Евросоюз

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22 мая 2022, 16:36 Источник: "Коммерсантъ"

Президент Польши Анджей Дуда, Ukraine Presidency/globallook.com

Польша сделает все, чтобы помочь Украине стать членом ЕС. Об этом заявил в воскресенье во время выступления в Верховной раде Украины президент республики Анджей Дуда.

Выступая в украинском парламенте в ходе своего визита в Киев, Дуда подчеркнул, что только сама Украина, и никто другой, должна определять свое будущее. Он пообещал всемерную поддержку Киеву на его пути в ЕС.

«Польша сделает все возможное, чтобы помочь Украине стать членом Европейского Союза»,— приводит в своем твиттере слова Дуды канцелярия президента Польши.

Это уже не первая поездка Дуды в Киев со времени начала военной спецоперации. 13 апреля он посетил Украину вместе с лидерами прибалтийских стран.

«Украина чувствует прочную и надежную поддержку каждого из вас», - написал тогда, обращаясь к президентам Польши и стран Балтии, Зеленский в своем телеграм-канале.