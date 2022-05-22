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Песков: Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке по видеосвязи

, 15:58 Источник: ТАСС

Песков: Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Президент России Владимир Путин на следующей неделе по видеосвязи примет участие в Евразийском экономическом форуме, сообщил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Примет участие по видеоконференцсвязи», - сказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Форум пройдет 26 мая в Бишкеке, поскольку Киргизия в этом году председательствует в Евразийском экономическом союзе. 27 мая запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в режиме видеоконференции.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по ситуации в транспортной сфере. 

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