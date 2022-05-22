Песков: Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме в Бишкеке по видеосвязи

Президент России Владимир Путин на следующей неделе по видеосвязи примет участие в Евразийском экономическом форуме, сообщил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Примет участие по видеоконференцсвязи», - сказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
Форум пройдет 26 мая в Бишкеке, поскольку Киргизия в этом году председательствует в Евразийском экономическом союзе. 27 мая запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в режиме видеоконференции.
Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по ситуации в транспортной сфере.