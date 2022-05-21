В Южной Корее заявили об участии страны в «Индо-Тихоокеанской экономической структуре» США

Южная Корея примет участие в IPEF США, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ель.

В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом во время его турне по странам Азии, президент Южной Корее принял решение об участии в «Индо-Тихоокеанской экономической структуре» США. Юн Сок Ель сообщил, что Индо-Тихоокеанский район важен как для США, так и для Южной Кореи. На данной территории страны планируют построить свой порядок.

Тажке Южная Корея пообещала выполнять ожидания международного сообщества.