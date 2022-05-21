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В Южной Корее заявили об участии страны в «Индо-Тихоокеанской экономической структуре» США

, 12:56 Источник: РИА Новости

В Южной Корее заявили об участии страны в «Индо-Тихоокеанской экономической структуре» США
Yoon Suk-yeol, фото: Lee Jae-Won/AFLO, globallookpress.com
Южная Корея примет участие в IPEF США, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ель.
В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом во время его турне по странам Азии, президент Южной Корее принял решение об участии в «Индо-Тихоокеанской экономической структуре» США. Юн Сок Ель сообщил, что Индо-Тихоокеанский район важен как для США, так и для Южной Кореи. На данной территории страны планируют построить свой порядок.
Тажке Южная Корея пообещала выполнять ожидания международного сообщества. 
IPEF — это экономический альянс, который основан США. Он предназначен для безопасных поставок, установления правил цифровой экономики, инвестиций. Однако эксперты корейского канала KTV утверждают, что IPEF также направлен на сдерживание экономического развития Китая. 

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