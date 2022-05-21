Байден заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном, «если тот проявит искренность»

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21 мая 2022, 12:19 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Newspix/Keystone Press Agency/globallook.com

Американский лидер Джо Байден по итогам переговоров с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Елем заявил о готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном, если тот проявит серьезный подход и "искренность".

Президенты США и Южной Кореи по итогам переговоров призвали Северную Корею вернуться к диалогу и процессу денуклеаризации. Юн Сок Ель подчеркнул, что "дверь для диалога" с руководством КНДР открыта.

Напомним, Джо Байден прибыл в Южную Корею в минувшую пятницу. Это первая остановка в азиатском турне американского лидера, которое также включает Японию.