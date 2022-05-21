Байден заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном, «если тот проявит искренность»

Американский лидер Джо Байден по итогам переговоров с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Елем заявил о готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном, если тот проявит серьезный подход и "искренность".
Президенты США и Южной Кореи по итогам переговоров призвали Северную Корею вернуться к диалогу и процессу денуклеаризации. Юн Сок Ель подчеркнул, что "дверь для диалога" с руководством КНДР открыта.
Напомним, Джо Байден прибыл в Южную Корею в минувшую пятницу. Это первая остановка в азиатском турне американского лидера, которое также включает Японию.