Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Байден заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном, «если тот проявит искренность»

, 12:19 Источник: РИА "Новости"

Байден заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном, «если тот проявит искренность»
президент США Джо Байден, Newspix/Keystone Press Agency/globallook.com

Американский лидер Джо Байден по итогам переговоров с коллегой из Южной Кореи Юн Сок Елем заявил о готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном, если тот проявит серьезный подход и "искренность".

Президенты США и Южной Кореи по итогам переговоров призвали Северную Корею вернуться к диалогу и процессу денуклеаризации. Юн Сок Ель подчеркнул, что "дверь для диалога" с руководством КНДР открыта.

Напомним, Джо Байден прибыл в Южную Корею в минувшую пятницу. Это первая остановка в азиатском турне американского лидера, которое также включает Японию.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram