Россия против вступления Украины в НАТО по тем же причинам, что и США против вступления Кубы в военный союз с Россией, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Junge Welt бывший председатель Социал-демократической партии в Германии Оскар Лафонтен.

Лафонтен заявил, что Россия выступает против присоединения Украины в НАТО и размещения американских ракет на границе с РФ. Также и США настаивают на недопущении Кубы в военный союз с Россией: Вашингтон против размещения российских ракет на границе с Мексикой и Канадой.

Он также добавил, что государство не сможет «в личном порядке» выбирать, к каким союзам ему присоединиться.

Также политик заявил о деструктивности односторонних санкций против России из-за потери конкурентоспособности у немецких компаний. Лафонтен отметил, что ленд-лиз Вашингтона на сумму 40 миллиардов долларов для Киева затянет украинский кризис.