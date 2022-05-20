Байден перепутал имена действующего и предыдущего президентов Южной Кореи

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20 мая 2022, 16:04 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Chris Kleponis/Keystone Press Agency

Глава США Джо Байден в рамках выступления при посещении кампуса Samsung Пхентхэке в Южной Корее неправильно назвал фамилию президента страны Юн Сок Еля, перепутав того с его предшественником Мун Чжэ Ином.

В ходе посещения завода Samsung по производству микросхем Джо Байден встретился с Юн Сок Елем. Американский лидер в финале своей речи заявил: "Большое вам всем спасибо, Вам, президент Мун…Юн". Отметим, что на протяжение всего выступления Байден обращался к южнокорейскому коллеге правильно.

Отметим, что Юн Сок Ель вступил в должность президента Южной Кореи 10 мая.