Путин посмертно наградил орденом Мужества командира подразделения «Спарта» Моторолу

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20 мая 2022, 15:20 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

В пятницу, 20 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении командира подразделения "Спарта" Арсена Павлова, известного как Моторола, орденом Мужества посмертно.

На официальном интернет-портале правовой информации к настоящему моменту опубликован указ, в котором говорится что Арсен Павлов посмертно награждается орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, которые он проявил во время выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников.

Арсен Павлов в начале конфликта в Донбассе стал главой подразделения ополчения "Спарта". Моторола принимал участие в боях за Славянск, Иловайск и аэропорт Донецка. Он погиб в ходе теракта в ДНР 16 октября 2016 года.