Советник главы офиса президента Украины Подоляк призвал забыть слово «русские» в Донбассе и в Харьковской области

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20 мая 2022, 07:34 Источник: РИА Новости

Михаил Подоляк, фото с сайта офиса президента Украины.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк публично призвал искоренить слово "русские" в Донбассе и Харьковской области.

В эфире телемарафона Подоляк заявил, что он за то, "чтобы в Харьковской области вообще забыли понятие "русские", и за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли понятие "русские".

Советник главы офиса президента Украины также призвал к тому, чтобы представителей власти Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) "не было физически".

Заявление советника главы офиса Зеленского процитировали в четверг украинские СМИ, в том числе издание "Страна.ua".

По словам Подоляка, слово "русские" в Харьковской области и в Донбассе должно быть забыто.

19 мая стало известно, что в рамках дерусификации в Харькове снесли памятник Александру Невскому - великому князю Киевскому, полководцу, святому Русской православной церкви.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что в течение многих лет власти Украины проводили курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию, в то время, как Москва надеялась видеть Киев дружественным, без запрета на русский язык и русскую культуру.

Специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, по защите жителей Донбасса Россия проводит с 24 февраля.