Советник главы офиса президента Украины Подоляк призвал забыть слово «русские» в Донбассе и в Харьковской области

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк публично призвал искоренить слово "русские" в Донбассе и Харьковской области.
В эфире телемарафона Подоляк заявил, что он за то, "чтобы в Харьковской области вообще забыли понятие "русские", и за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли понятие "русские".
Советник главы офиса президента Украины также призвал к тому, чтобы представителей власти Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) "не было физически".
Заявление советника главы офиса Зеленского процитировали в четверг украинские СМИ, в том числе издание "Страна.ua".
По словам Подоляка, слово "русские" в Харьковской области и в Донбассе должно быть забыто.
19 мая стало известно, что в рамках дерусификации в Харькове снесли памятник Александру Невскому - великому князю Киевскому, полководцу, святому Русской православной церкви.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что в течение многих лет власти Украины проводили курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию, в то время, как Москва надеялась видеть Киев дружественным, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, по защите жителей Донбасса Россия проводит с 24 февраля.