Сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов

Аргументы Недели → Политика 13+

19 мая 2022, 20:24 Источник: РИА "Новости"

доллары, pixabay.com

Сенат Соединенных Штатов Америки в четверг, 19 мая, утвердил новый пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Документ к настоящему моменту направлен на подпись американскому лидеру Джо Байдену.

За инициативу о выделении рекордных 40 миллиардов долларов для помощи Киеву, которая ранее была одобрена палатой представителей, проголосовал 51 из ста сенаторов.

Пакет, о котором идет речь, содержит военную, экономическую и гуманитарную помощь украинской стороне и различные ассигнования, которые связаны с ситуацией в стране. Отметим, что Джо Байден запрашивал на вышеуказанные цели 33 миллиарда долларов, однако конгресс принял решение увеличить сумму до почти 40 миллиардов.