Политолог Георгий Бовт: «Деньги у нас есть, и их полно»

Аргументы Недели → Политика 13+

19 мая 2022, 12:15

Фото: pixabay.com

Бовт считает, что в России не будет технического дефолта. Таким мнением он поделился с изданием «Аргументы недели».



«Скорее всего, речь может идти о дефолте политическом, техническом и т. д. 25 мая истекает лицензия Минфина США на проведение долларовых платежей со стороны России. Прошлый платеж, который осуществился двумя траншами по двум нашим гособлигациям, был совершен на основании этой лицензии. После 27 мая станет вопрос о новом платеже. Проведение платежа может быть в нескольких валютах. Теоретически, он может быть проведен в швейцарских франках. Если он будет проведен с тем, чтобы обойти появляющийся после 25 мая запрет, тогда платеж может провести западный контрагент, если Швейцария, например, не скажет, что во франках нельзя платеж проводить. В любом случае деньги у нас есть, и их полно. Даже если отбросить замороженные резервы ЦБ, то мы можем платить из текущих доходов, так как у нас огромный профицит в торговле. Под критерий «дефолтной страны» мы не попадаем. У нас деньги есть, и такого случая в истории не было, что у должника деньги есть, а платить он не может. Речь идет о том, что нам технически эти платежи могут не провести».



Ранее Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что инициированный Западом "политический" дефолт РФ никак не скажется на реальной финансовой репутации России.