Военный аналитик Рожин: США и НАТО не дадут закончить украинский конфликт, поэтому надо готовиться к долгому противостоянию

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18 мая 2022, 15:56 Источник: Общественная служба новостей

Спецоперация России в Украине, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Украинский конфликт может затянуться на длительное время, так как украинские власти не самостоятельны в принятии решений, а США и НАТО, которые руководят Киевом, не заинтересованы в завершении противостояния. Такую точку зрения высказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Таким образом он прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который сравнил украинский конфликт с арабо-израильским и предположил, что он может продлиться до 2035 года.

«Это не арабо-израильский конфликт. Это именно конфликт с США и НАТО в Украине. И все вопросы нужно рассматривать именно с этой точки зрения», — заявил Рожин.

По словам эксперта, России надо учитывать этот сценарий и готовиться к длительному противостоянию с Западом в Украине. Переговоры с Киевом в этом контексте бессмысленны, поскольку Украина сама ничего не решает. И единственный для России приемлемый вариант, по его мнению, — достигать целей спецоперации военными средствами.

Ранее сообщалось, что Арестович пригрозил контрнаступлением украинских войск в июле в случае получения большого количества западного оружия.