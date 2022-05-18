Депутат ГД от Крыма Шеремет: «Настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом»

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18 мая 2022, 09:54

Знамя Победы, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Российский парламентарий от Крыма Михаил Шеремет предложил сделать Знамени Победы государственным флагом Российской Федерации. Депутат Госдумы РФ подчёркивает, что государства Запада «фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его».

«Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах», − цитирует слова Шеремета RT.

Одновременно политик уточнил, что гордится нынешним триколором, но считает необходимым актуализировать государственную символику. Шеремет уверен в необходимости установить Знамя Победы «как символ возрождающейся супердержавы».

Сейчас практически над всеми освобождаемыми территориями в ходе спецоперации на Украине над административными зданиями городов и селений устанавливают красное Знамя Победы.