Михаил Подоляк подтвердил заявление МИД РФ о приостановке переговоров между Москвой и Киевом

Аргументы Недели → Политика 13+

17 мая 2022, 17:54 Источник: РБК

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Sha Dati/globallook.com

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил сделанное ранее во вторник заявление представителя МИД РФ о том, что переговорный процесс между Москвой и Киевом фактически прекращен. Об этом сообщает агентство УНИАН.

По словам Подоляка, любые боевые действия завершаются, в конце концов, за столом переговоров. Однако в данный момент переговорный процесс с Москвой приостановлен.

«После стамбульского коммюнике каких-то изменений, продвижения вперед нет», - сказал он.

Ранее сегодня заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что переговоры между Россией и Украиной не идут, «Киев фактически вышел из данного процесса».