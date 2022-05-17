Зеленский меняет токсичного Арестовича на неадекватного нациста Андрусива

Аргументы Недели → Политика 13+

17 мая 2022, 17:45

Виктор Андрусив, экстремист-политологг/ из открытых источников

Команда президента Украины Владимира Зеленского решила сменить «вывеску». Внештатного советника главы президентской администрации Алексея Арестовича хотят заменить в виду токсичности последнего для президента.

Уже сейчас можно сказать, что спикер Офиса президента постепенно уходит из украинских телеэфиров. И на смену опальному говоруну готовится советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

И если Арестович токсичный для своих и чужих, то этот фиггурант украинской политики просто неадекватен. Помните, ещё недавно именно Андрусив обещал обстрелы «Градами» жилых районов Белгорода и подрыв Крымского моста к 9 мая.

От громких обещаний сиюминутной мести перешёл новый ретранслятор мыслей Банковой к теме военных прогнозов. Андрусив считает, что «позиционная война Украины и России может затянуться на 2-3 года», а «горячая фаза войны с большим количеством артобстрелов, ракетных ударов и погибших закончится до сентября 2022 года»

Вообще не везёт Зеленскому с «прогнозистами»: прогноз Арестовича не сбылся, то же будет и с Андрусивом.

Стоит отметить, экспертная среда Киева прямо утверждает, что Виктор Андрусив не очень здоров психически.