Шольц и Зеленский обсудили гуманитарную и военную ситуацию на Украине

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17 мая 2022, 14:00 Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Lisi Niesner/dpa

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и украинский лидер Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора, который состоялся днем во вторник, 17 мая, обсудили гуманитарную и военную ситуацию на Украине.

Согласно последней информации пресс-службы правительства Германии, Олаф Шольц и Владимир Зеленский согласились, что дипломатическое решение, которое может быть достигнуто путем переговоров между Киевом и Москвой, потребует немедленного прекращения боевых действий.

Канцлер ФРГ и украинский лидер условились оставаться в контакте и продолжать обмен мнениями о дальнейшей поддержке Киева.