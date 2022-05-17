Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины села Алексеевка

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17 мая 2022, 08:00 Источник: Telegram

губернатор Курской области Роман Старовойт, сайт администрации КО

Глава Курской области Роман Старовойт утром во вторник, 17 мая, заявил, что со стороны Украины было обстреляно село Алексеевка. Российские пограничники оперативно подавили атаку ответным огнем.

Согласно данным Романа Старовойта, село Алексеевка, расположенное в Глушковском районе Курской области, обстреляли из крупнокалиберного оружия около пяти утра. В результате случившегося повреждения получили три частных дома, здание школы и автомобиль. Пострадавших нет.

Пограничники подавили обстрел ответным огнем. Подробности устанавливают специалисты.