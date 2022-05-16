Спикер Крымского парламента Константинов: уничтожение Украины как государства является жизненной необходимостью для России

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16 мая 2022, 20:19 Источник: КРЫМ-информ

vk.com/va.konstantinov

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в понедельник заявил, что уничтожение Украины как государства является жизненной необходимостью для России.

В интервью для итальянской газеты "ilGiornale.it" Константинов ранее сказал, что Украина, управляемая нынешним режимом, представляет угрозу для России, - сообщается на его странице в соцсети Вконтакте.

Председатель крымского Госсовета сегодня на встрече с журналистами заявил, что России необходимо уничтожить Украину, как государство. Как он пояснил, "цели спецоперации никогда не будут вполне признанными и оправданными, если Украина как государство останется существовать".

Владимир Константинов выразил мнение, что некоторые страны, среди которых Финляндия и Швеция, не выполняют обещания. Он имел ввиду их отказ от нейтрального статуса в одностороннем порядке. "Вступление этих северных стран в НАТО не оставляет Украине ни единого шанса. Теперь нам нужна только полная, безоговорочная победа", - заявил Константинов.

Он считает, что теперь даже взятие Киева "нас не устраивает, нам нужно идти до Львова, зачищать территории запад Украины и выводить ракетные установки на границы с Польшей".

Спикер крымского Госсовета полагает, что спецоперация в этом случае затянется, но время работает на Россию – дело не только в потерях ВСУ на фронтах, но и разваливающейся экономики в тылу".