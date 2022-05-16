Захарова: Польша чувствительно отреагировала бы на заявления об уничтожении ее народа, культура, которые говорят в адрес России

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16 мая 2022, 18:08

Мария Захарова, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Польша чувствительно отреагировала бы на заявления об уничтожении ее народа, культуры, которые поступают в адрес России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" заявила, что сейчас слышны заявления представителей Польши, что России больше не должно быть, что России следует положить конец, все русское и российское необходимо отменить.

Захарова подчеркнула, что такие заявления идут не только от Польши, но и от других стран НАТО. Дипломат назвала эти высказывания в отношении России "человеконенавистнической идеологией, идеологией нетерпимости к инакомыслию, различным проявлениям культуры, восприятию истории".

"Вот кто-нибудь из тех, кто так заявляет, может себе представить, что подобное будет сказано в отношении его страны?", - отметила Мария Захарова.

По ее словам, так чувствительны оказываются представители других народов, национальностей, религий, к косвенным, по их мнению, нюансам, которые только предположительно имеют какое-то отношение к их мироощущению.