Политолог Андрей Суздальцев: «Вступление в НАТО Швеции и Финляндии – индикатор тяжелого положения Киева»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 мая 2022, 17:05

Фото: pixabay.com

Андрей Суздальцев считает, что вступление в альянс – это попытка ослабить военные действия на Украине. Такое мнение он высказал в интервью изданию «Аргументы недели».

«Сейчас мы смотрим политическую канву, т.е. то, о чем говорил Владимир Путин. Если бы действительно в Украине был бы успех боевых действий, конечно, никакого вхождения в НАТО Швеции и Финляндии было бы не нужно. Вступление этих стран в НАТО – это индикатор того, что Украина в тяжелом положении. Это идет растаскивание наших сил, попытка оттянуть силы от юго-востока Украины».

«Если мы проигрываем, то мы лишаемся ядерного оружия, лишаемся территорий. Для Запада поражение – это катастрофа и «второй» Афганистан, считайте, что НАТО развалилось и ЕС».



Ранее Владимир Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, поэтому само их вступление в НАТО не создает непосредственной угрозы.