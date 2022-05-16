Путин заявил, что осенью пройдут несколько совместных военных учений ОДКБ

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16 мая 2022, 16:02

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник заявил, что на осень 2022 года запланирована целая серия крупномасштабных военных учений с участием стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

16 мая в Кремле проходит встреча лидеров государств – членов ОДКБ.

В сессии, приуроченной к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации, принимают участие Президент РФ Владимир Путин, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Информацию о том, что Путин анонсировал серию совместных учений стран ОДКБ, сообщает ФБА "Экономика сегодня". Владимир Путин пригласил участников саммита организации обсудить ход специальной военной операции Вооруженных сил РФ по демилитаризации Украины в закрытом режиме.