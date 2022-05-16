Поверенный в делах США на Украине Квин не исключила вступления страны в НАТО без Плана по членству в альянсе

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16 мая 2022, 14:26 Источник: ТАСС

флаг НАТО, Wu Wei/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки на Украине Кристина Квин в понедельник, 16 мая, допустила вступление страны в Североатлантический альянс без выполнения Плана действий по членству.

Кристина Квин подчеркнула, что План действий по членству – это не юридическое требование для вхождения в НАТО. Уточняется, однако, что Украина должна соответствовать определенным критериям для того, чтобы стать членом организации.

Временный поверенный в делах США на Украине добавила, что Вашингтон соблюдает политику открытых дверей для всех "стран-аспирантов".