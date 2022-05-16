Политолог Александр Асафов: «Все заявления европейцев об отказе от российской нефти – позиция торга»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 мая 2022, 13:30

Фото: depositphotos.com

Александр Асафов считает, что пока Европа не готова отказаться от российского сырья. Таким мнением он поделился с изданием «Аргументы недели».



«Дело в том, что все заявления европейцев, касательно российской нефти - это позиция торга. Они торгуются с ЕС за условия ратификации отказа. Кому-то нужно несколько лет и деньги на перестройку своей нефтеобрабатывающей отрасли, кому-то нужны другие условия. И сейчас, как говорят эксперты, не видно никакой подготовки компаний к отказу от российской нефти. Т.е. по большому счету это все переговорные позиции. Никто не модернизирует производство и обработку под другие сорта нефти, никто не ищет контракты, все только обсуждают эмбарго».

«Как будет на самом деле – никто не знает. Но тенденция с 2014 года под разными поводами продвигалась. Это и «зеленая тема», санкции… Тенденция есть, но решение об отказе полностью принято сейчас быть не может, так как европейские страны пока не договорились. Когда они договорятся – неизвестно. Для Германии отказ от российской нефти будет катастрофой для экономики».



Ранее Bloomberg сообщил о плане Германии отказаться от российской нефти до конца года.