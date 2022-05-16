Политолог Аслан Рубаев: «Россию провоцируют на эскалацию конфликта – это очевидно»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 мая 2022, 12:30

Коллаж: Аргументы Недели, Олеся Аверьянова

Политолог Аслан Рубаев считает, что нужны ответные жесткие меры в отношении Финляндии и Польши. Такое мнение он высказал в интервью изданию «Аргументы недели».



«Меня очень удивляет такая трансформация позиции России. Она должна быть жесткой и непреклонной. Мы уже однажды заявили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО означает превращение их для ВС России в потенциальные цели. Такую риторику необходимо было продолжать, так как США уже давно приняли на вооружение стратегию Збигнева Бжезинского о том, что вокруг России необходимо создать огненное кольцо, тем самым, позже Россию расчленить. Это самое огненное кольцо наглядным образом строится. Оно будет строиться, и такие очаги будут возникать в Казахстане, Финляндии, на Украине, возможно, в Польше».

«Я думаю, что это геополитический принцип домино, когда страны будут обрушаться в отношении России с такой нацистской и фашистской риторикой, как сегодня это происходит в Польше и в ряде европейских стран. Это будет провоцировать Россию на ответные действия. Я сейчас пока не вижу каких-либо жестких действий в адрес Польши или Финляндии, но то, что Россию провоцируют на эскалацию конфликта – это очевидно».



Ранее прошел телефонный разговор лидеров России и Финляднии. Владимир Путин предупредил Саули Ниинисте, что отказ Финляндии от политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности стране нет.