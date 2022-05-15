Кулеба заявил, что в рамках встречи с Блинкеном обсудил увеличение поставок оружия Украине

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15 мая 2022, 13:14 Источник: ТАСС

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Ministry of Energy Russia/ Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье заявил, что встретился в Берлине с руководителем Госдепа США Энтони Блинкеном и обсудил с ним увеличение помощи Киеву.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что в рамках переговоров с Энтони Блинкеном, в частности, обсуждался вопрос увеличения поставок оружия украинской стороне. Дипломаты договорились тесно сотрудничать, чтобы продукты из Украины доходили до потребителей в странах Африки и Азии.

Напомним, в столице Германии проходит неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств государств-членов Североатлантического альянса.