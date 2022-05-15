Вице-премьер Крыма Мурадов выразил мнение, что освобожденные от националистов регионы Украины должны выйти из ее состава

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15 мая 2022, 07:49 Источник: РИА "Новости"

Георгий Мурадов, правительство Республики Крым

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов выразил мнение, что освобожденные от националистов регионы Украины должны выйти из ее состава.

Ранее Георгий Мурадов заявил, что южные территории Украины, которые ранее были освобождены, станут еще одним регионом Российской Федерации.

Вице-премьер крымского правительства, сославшись на специалистов по государственному праву, заявил, что эти территории сначала должны принять решение о выходе из состава Украины и заявить о независимости. Впоследствии их признание Россией позволило бы им стать частью РФ.

Георгий Мурадов напомнил, что ранее аналогичный путь воссоединения с Россией прошел Крым.