Сенатор Пушков заявил, что к глобальной экономической дестабилизации привела политика Запада

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15 мая 2022, 07:15 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков заявил, что санкционная война Запада против РФ уже привела к глобальной экономической дестабилизации, а если такие ограничения будут применены против Китая, мировая экономика рухнет.

По словам Алексея Пушкова, дестабилизация рынка продовольствия и энергоресурсов является следствием глобализации, которую западные страны навязывали миру посредством вестернизации и американизации, не заметив, что и сами начали от нее зависеть.

Сенатор выразил мнение, что Запад "в упоении борьбы" с РФ не осознал, что экономическая глобализация – это "объективный феномен", имеющий не контролируемую Соединенными Штатами и странами G7 сторону. Именно поэтому, если логика глобализации нарушается, следует наказание. По словам Пушкова, очевидно, что если подобные антироссийским рестрикции будут введены западными государствами против Китая с его гигантским ВВП, мировая экономика рухнет и спастись от этого "обрушения" не удастся.