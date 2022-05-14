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Сергей Лавров: трудно прогнозировать, сколько продлится гибридная война Запада против России

, 15:35

Сергей Лавров: трудно прогнозировать, сколько продлится гибридная война Запада против России
Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Трудно прогнозировать, сколько продлится гибридная война Запада против Российской Федерации. На это указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Трудно прогнозировать, сколько продлится гибридная война Запада против России, заявил Лавров. По его словам, все страны ощутят последствия этого», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

Кроме того, глава МИД отметил, что такой «синхронной» высылки дипломатов, которая происходит сейчас, не было даже в самые мрачные годы конфронтации между Советским Союзом и Соединенными Штатами.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Сергей Лавров назвал «международным оборзением» русофобскую политику, которую реализуют западные государства.

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