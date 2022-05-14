Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет переговоры с Владимиром Путиным в Москве в рамках саммита ОДКБ 16 мая

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14 мая 2022, 12:27

А. Лукашенко, фото: president.gov.by/ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 16 мая, проведет двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Москву на саммит ОДКБ.

О грядущем рабочем визите Лукашенко в Российскую Федерацию в субботу, 14 мая, информацию распространила пресс-служба президента Беларуси.

В Москве 16 мая белорусский президент примет участие во "Встрече лидеров" стран ОДКБ. Саммит приурочен к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации.

Лукашенко и Путин в рамках двусторонних переговоров обменяются мнениями по актуальным вопросам обстановки в настоящее время в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Одной из главных тем беседы станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением.