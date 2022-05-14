Инаугурация нового президента Южной Осетии Алана Гаглоева пройдет 24 мая

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14 мая 2022, 11:45 Источник: РИА Новости

фото: south-ossetia.info

Инаугурация новоизбранного президента Южной Осетии Алана Гаглоева пройдет во вторник, 24 мая.

Эту информацию в субботу объявил представитель ЦИК Южной Осетии.

Алан Гаглоев победил на выборах. Президент республики Южная Осетия Анатолий Бибилов признал свое поражение.

По итогам подсчета ста процентов бюллетеней, ЦИК объявил, что Гаглоев набрал 56,09 процента голосов избирателей и победил. Анатолий Бибилов набрал 40,90 процента.

Анатолий Бибилов пожелал лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву плодотворной деятельности во благо народа Республики Южная Осетия.