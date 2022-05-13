Спикер Пентагона Кирби: Турция остается ценным партнером по НАТО, несмотря на позицию о вступлении Швеции и Финляндии в альянс

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13 мая 2022, 22:23 Источник: РИА "Новости"

Джон Кирби, Джон Кирби, Lisa Ferdinando/Dod / globallookpress.com

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в рамках брифинга заявил, что Турция по-прежнему является ценным партнером по НАТО, несмотря на позицию Анкары по вступлению Финляндии и Швеции в альянс.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна следит за процессом вокруг возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но в настоящий момент не может оценивать данные действия положительно.

Джон Кирби, отвечая на вопрос журналистов о том, разочарованы ли в Пентагоне мнением Анкары, подчеркнул, что сейчас проводится работа над тем, чтобы точнее понять позицию турецкой стороны.