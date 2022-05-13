Песков: публикации о прекращении поставок российского газа в Финляндию в ответ на ее желание вступить в НАТО — это «утка»

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13 мая 2022, 13:13 Источник: "Интерфакс"

Газопровод, Victor Lisitsyn/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал газетной «уткой» сообщения о возможном прекращении поставок российского газа в Финляндию в ответ на ее действия по вступлению в НАТО.

«Скорее всего, эти сообщения очередная газетная утка. Таких планов нет», - заявил Песков в ходе пресс-колла в пятницу.

Ранее некоторые финские издания написали, что с 13 мая «Газпром» прекратит поставки газа в Финляндию в качестве «ответа» на ее шаги по вступлению в Североатлантический альянс.

Песков подчеркнул, что такой «увязки» не может быть в принципе: среди потребителей российского газа есть, в том числе страны НАТО, и «Газпром» «неоднократно демонстрировал свою надежность как компания, которая поставляет энергоресурсы на европейский континент».