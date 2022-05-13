Песков: гражданские лица могли покинуть «Азовсталь» в Мариуполе в любом направлении, данное поручение Путина было выполнено

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13 мая 2022, 12:51

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Гражданские лица могли покинуть металлургической комбинат «Азовсталь» в городе Мариуполе в любом направлении, данное поручение российского президента Владимира Путина было выполнено. На это, как передает ТАСС, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Гражданские могли покинуть территорию "Азовстали" в любом направлении, это поручение Путина было выполнено, отметил Песков», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения республики принимают все меры для разрешения ситуации с украинскими боевиками, находящимися на «Азовстали».