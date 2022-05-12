Кадыров о нападении на посла России в Польше: «С послом где так поступают? Что за демократия? Почему не принимают меры?»

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12 мая 2022, 20:34

Рамзан Кадыров, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Польша, по его мнению, нарушила все нормы, напав на посла России Сергея Андреева. Кадыров в своем Telegram-канале, опубликовал видео, в котором он говорит о серьезном настрое.

"Мы просим президента заставить все государства, которые с нами не считаются, встать на колени", - сказал глава Чечни.

"Польша, с послом где так поступают? Это что такое? Что за демократия? Что за Европа? Почему не принимают меры?" - обратился чеченский лидер и отметил, что если бы такой инцидент произошел в Чечне, "то весь мир, все, ООН, НАТО – все собрались бы осуждать, обсуждать, ввести санкции".